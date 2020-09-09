Украина взяла в долг почти 1 млрд грн: зачем стране нужны деньги

Министерство финансов Украины от продажи внутренних долговых облигаций привлекло в бюджет около 987 млн грн.

Инвесторам предлагались два выпуска ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 1 и 3 года. Об этом по результатам аукциона, проведенного 8 сентября, говорится в сообщении пресс-службы на сайте Минфина.

"От размещения гривневых 1-летних бумаг в государственный бюджет было привлечено 329 млн грн, а от 3-летних – 656 млн гривен. Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 9,28%, а по 3-летним бумагам – 10,46%", – добавили в министерстве.

Зачем Украине занимает деньги

Украина продает облигации, которые через некоторое время должна выкупить с процентами. Фактически, это одна из форм кредитования. Государству нужны деньги, чтобы срочно закрывать провалы в бюджете (которые возникают, например, из-за увеличения пенсий) и быстро рассчитываться по кредитам, которые были взяты ранее.

Например 1 сентября Минфин отдал $1,69 млрд (около 46,6 млрд грн), погасив вторую серию долговых облигаций, выпущенных в 2015 году. Частично это было сделано не своими деньгами, а заемными – за счет продажи 28 августа еврооблигаций на $328 млн американском банке JP Morgan.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный долг Украины в июле 2020 года вырос до 2,355 трлн грн (рост в национальной валюте на 3,79%), а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до $85,05 млрд. На каждого украинца приходится по $2036 госдолга.