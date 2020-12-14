Украина выиграла суд с ЕС, но с условиями: как Карпаты оказались в европейских магазинах и что изменится

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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К чему приведет решение по поводу Карпат

Украина выиграла арбитражный спор с ЕС. Там пытались доказать, что запрет на вывоз леса-кругляка из страны нарушает Соглашение об ассоциации. Однако арбитражная группа решила, что такое ограничение – право государства на защиту своих национальных интересов. При этом сам мораторий нуждается в совершенствовании.

О том, почему ЕС выгодно покупать украинский лес и что решил суд, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какое решение принял Арбитраж и что он даст?

Большинство украинцев приветствовало подписание Ассоциации с ЕС, но в результате не обратили внимания на целый ряд невыгодных для нас положений соглашения, рассказывает экс-нардеп Николай Томенко. Он был одним из авторов решения запретить вывозить из страны лес-кругляк и, по его словам, из-за этого лишился места в парламенте.

Это решение в суде пытался отменить ЕС. Им выгодно покупать сырье и уже в своих странах производить, например, мебель. Но Арбитраж занял сторону Украины: он признал законным запрет на вывоз леса-кругляка, но при этом уточнил, что само решение нужно усовершенствовать.

"Решение арбитражного суда – важное для нас. Лес наш, и это доказано судом. Я вспоминаю, сколько мы прошли сопротивления со стороны правительства Яценюка... По отношению премьеров к экспорту леса можно сказать, чьи интересы они отстаивали: международных компаний или государства. И если они за международные компании, то, может, им там и работать", – рассказал Томенко в комментарии OBOZREVATEL.

По словам политика, следующим шагом должно стать создание электронных реестров, с помощью которых можно будет в режиме онлайн проследить всю вырубку, перемещение. "Мы законом предусмотрели электронные реестры, которые должны были фиксировать весь рынок. Мы требовали от Кабмина необходимую программу, Кабмин не подготовил", – говорит Томенко.

А вот в Еврокомиссии оценили результаты спора по-своему. Мол, главное – мораторий нужно менять. Поэтому Украине стоит незамедлительно его снять. "Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, установило, что украинский запрет на экспорт всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина отменит запрет на экспорт как можно скорее", – заявили на сайте Еврокомиссии.

Незаконная вырубка лесов продолжается, а проблему еще предстоит решить

Украина может заработать 40 млрд долларов, если перестанет вывозить свой лес за границу и начнет производить мебель внутри страны, заявил на презентации аудита премьер-министр Денис Шмыгаль. Получить такую сумму можно будет за 10 лет работы. Отметим, государство должно всем иностранным кредиторам около 42 млрд долларов. Эти деньги брали все предыдущие правительства. И если бы хотя бы одно из них смогло полностью решить проблему лесов, возможно, сейчас бы Украина смогла жить без гигантских кредитов.

Проблема вырубки лесов имеет три составляющие:

Коррупция и бандитизм. Без одобрения местных чиновников и контролирующих органов масштабной незаконной вырубки быть не может. Маленький пример – начальник Львовского областного управления лесного хозяйства Анатолий Дейнека. Официально он на двух работах зарабатывает 25 тыс. грн, а его супруга владеет компанией "Гринвуд", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов. Пара при невысоком "белом" доходе живет в дома площадью больше 500 квадратов, задекларировала более миллиона гривен сбережений. И никого не смущает, что муж по служебным обязанностям должен беречь лес, а жена – продавать его.

Анатолий Дейнека по служебным обязанностям должен беречь лес

Кстати, очень часто чиновники только формально переписывают фирмы на своих жен, чтобы якобы избавиться от конфликта интересов.

Экономические потери. Украина могла бы самостоятельно перерабатывать древесину в готовые изделия: мебель, составляющие конструкций и т.д. Вместо этого долгие годы, легально и контрабандой, из страны вывозят дешевое сырье. Лес рубят, нарушая все экологические требования. Потом под видом дров экспортируют лес-кругляк.

Как утверждает британская организация Earthsight, контрабандный украинский лес после используют для изготовления мебели, например, компанией IKEA. "Украинские лесы полностью находятся в государственной собственности, страдают от эпидемии незаконного хозяйствования. Под подозрение попадают 40% лесоматериалов на сумму 1 млрд евро, которые ежегодно отгружаются в ЕС", – говорится в публикации. По их оценкам, именно Государственное агентство лесных ресурсов Украины находится в центре проблемы.

Проблемы IKEA с украинской древесиной не ограничиваются буковыми стульями. Большинство товаров из дерева – включая мебель, полки и кухонные шкафчики – изготавливаются из дешевых плитоматериалов, покрытых шпоном или меламином. Второй в мире по величине производитель таких плит – и важный поставщик ИКЕА – это компания под названием Egger.

В течение 2019 она импортировала древесины от украинских поставщиков почти на 2 миллиона долларов. Эти поставщики неоднократно становились субъектами уголовных производств, связанных с незаконными рубками и незаконной торговлей древесиной. Один из них, лесхоз в Черновицкой области в Украинских Карпатах, в 2018 году за такие действия оштрафовали на сотни тысяч долларов.

Экологические потери. Подобными темпами, уже в ближайшие 10 лет Украина рискует потерять большую часть своих лесов. А это не только материалы для бумажной и мебельной промышленности, но и кислород, жизни огромного количества птиц и животных, которые находятся в лесу.

Если не начать жестко наказывать всех чиновников, которые связаны со схемами вывоза леса, не улучшить систему контроля и не наладить электронный учет, даже с решением ЕС о законности запрета на вывоз леса ситуация к лучшему не изменится.

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