Украина выиграла суд с ЕС, но с условиями: как Карпаты оказались в европейских магазинах и что изменится

Украина выиграла арбитражный спор с ЕС. Там пытались доказать, что запрет на вывоз леса-кругляка из страны нарушает Соглашение об ассоциации. Однако арбитражная группа решила, что такое ограничение – право государства на защиту своих национальных интересов. При этом сам мораторий нуждается в совершенствовании.

О том, почему ЕС выгодно покупать украинский лес и что решил суд, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство украинцев приветствовало подписание Ассоциации с ЕС, но в результате не обратили внимания на целый ряд невыгодных для нас положений соглашения, рассказывает экс-нардеп Николай Томенко. Он был одним из авторов решения запретить вывозить из страны лес-кругляк и, по его словам, из-за этого лишился места в парламенте.

Это решение в суде пытался отменить ЕС. Им выгодно покупать сырье и уже в своих странах производить, например, мебель. Но Арбитраж занял сторону Украины: он признал законным запрет на вывоз леса-кругляка, но при этом уточнил, что само решение нужно усовершенствовать.

"Решение арбитражного суда – важное для нас. Лес наш, и это доказано судом. Я вспоминаю, сколько мы прошли сопротивления со стороны правительства Яценюка... По отношению премьеров к экспорту леса можно сказать, чьи интересы они отстаивали: международных компаний или государства. И если они за международные компании, то, может, им там и работать", – рассказал Томенко в комментарии OBOZREVATEL.

По словам политика, следующим шагом должно стать создание электронных реестров, с помощью которых можно будет в режиме онлайн проследить всю вырубку, перемещение. "Мы законом предусмотрели электронные реестры, которые должны были фиксировать весь рынок. Мы требовали от Кабмина необходимую программу, Кабмин не подготовил", – говорит Томенко.

А вот в Еврокомиссии оценили результаты спора по-своему. Мол, главное – мораторий нужно менять. Поэтому Украине стоит незамедлительно его снять. "Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, установило, что украинский запрет на экспорт всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина отменит запрет на экспорт как можно скорее", – заявили на сайте Еврокомиссии.

Украина может заработать 40 млрд долларов, если перестанет вывозить свой лес за границу и начнет производить мебель внутри страны, заявил на презентации аудита премьер-министр Денис Шмыгаль. Получить такую сумму можно будет за 10 лет работы. Отметим, государство должно всем иностранным кредиторам около 42 млрд долларов. Эти деньги брали все предыдущие правительства. И если бы хотя бы одно из них смогло полностью решить проблему лесов, возможно, сейчас бы Украина смогла жить без гигантских кредитов.

Проблема вырубки лесов имеет три составляющие:

Коррупция и бандитизм. Без одобрения местных чиновников и контролирующих органов масштабной незаконной вырубки быть не может. Маленький пример – начальник Львовского областного управления лесного хозяйства Анатолий Дейнека. Официально он на двух работах зарабатывает 25 тыс. грн, а его супруга владеет компанией "Гринвуд", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов. Пара при невысоком "белом" доходе живет в дома площадью больше 500 квадратов, задекларировала более миллиона гривен сбережений. И никого не смущает, что муж по служебным обязанностям должен беречь лес, а жена – продавать его.

Кстати, очень часто чиновники только формально переписывают фирмы на своих жен, чтобы якобы избавиться от конфликта интересов.

Экономические потери. Украина могла бы самостоятельно перерабатывать древесину в готовые изделия: мебель, составляющие конструкций и т.д. Вместо этого долгие годы, легально и контрабандой, из страны вывозят дешевое сырье. Лес рубят, нарушая все экологические требования. Потом под видом дров экспортируют лес-кругляк.

Как утверждает британская организация Earthsight, контрабандный украинский лес после используют для изготовления мебели, например, компанией IKEA. "Украинские лесы полностью находятся в государственной собственности, страдают от эпидемии незаконного хозяйствования. Под подозрение попадают 40% лесоматериалов на сумму 1 млрд евро, которые ежегодно отгружаются в ЕС", – говорится в публикации. По их оценкам, именно Государственное агентство лесных ресурсов Украины находится в центре проблемы.

Проблемы IKEA с украинской древесиной не ограничиваются буковыми стульями. Большинство товаров из дерева – включая мебель, полки и кухонные шкафчики – изготавливаются из дешевых плитоматериалов, покрытых шпоном или меламином. Второй в мире по величине производитель таких плит – и важный поставщик ИКЕА – это компания под названием Egger.

В течение 2019 она импортировала древесины от украинских поставщиков почти на 2 миллиона долларов. Эти поставщики неоднократно становились субъектами уголовных производств, связанных с незаконными рубками и незаконной торговлей древесиной. Один из них, лесхоз в Черновицкой области в Украинских Карпатах, в 2018 году за такие действия оштрафовали на сотни тысяч долларов.

Экологические потери. Подобными темпами, уже в ближайшие 10 лет Украина рискует потерять большую часть своих лесов. А это не только материалы для бумажной и мебельной промышленности, но и кислород, жизни огромного количества птиц и животных, которые находятся в лесу.

Если не начать жестко наказывать всех чиновников, которые связаны со схемами вывоза леса, не улучшить систему контроля и не наладить электронный учет, даже с решением ЕС о законности запрета на вывоз леса ситуация к лучшему не изменится.