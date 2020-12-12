Украина возьмет в кредит почти 470 млрд, чтобы погасить старые долги, – Марченко

Украина в 2021-м возьмет в долг у международных кредиторов 180 млрд грн, а у "внутренних" – еще 497 млрд грн. Львиная доля указанной суммы (468 млрд) пойдет на погашение уже взятых долгов.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил министр финансов Сергей Марченко. "В общем в следующем году планируем получить из внешних источников около 180 млрд гривен ($ 6,41 млрд по текущему курсу. – Ред.). Преимущественно от наших международных партнеров. Для Украины – это "подъемная" сумма. Внутренние заимствования планируем на уровне 497 млрд. Зато отдать кредиторам должны 468 млрд гривен. Действительно, львиная доля заимствований предназначена для погашения долгов предыдущих периодов", – сказал Марченко.

При этом по оценкам министра кредиты для Украины подешевеют вначале следующего года. Проблемы могут возникнуть в случае сворачивания программы сотрудничества с МВФ. Тогда Украина потеряет не только кредиты от Фонда, но и поддержку от других кредиторов. Так, инвесторы охотнее дают в долг тем странам, которые имеют активные программы сотрудничества с МВФ.

Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине кредит в размере 300 млн долларов (около 8,4 млрд грн). Деньги должны потратить на социальную защиту.

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