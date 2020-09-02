Украина возьмет в кредит $100 млн на восстановление Донбасса

Ярослав Маркин Mакроэкономика 14:39, 2.09.2020

Кабинет министров Украины рассмотрит ряд постановлений, которые позволят получить кредит на $100 млн на восстановление Донбасса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании в среду, 2 сентября.

"Сегодня мы рассмотрим важные реинтеграционные постановления, которые позволят ускорить получение займа от Международного банка реконструкции и развития. Это $100 млн на восстановление территорий, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины", – сказал Шмыгаль.

По его словам, эти средства могут быть направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, на восстановление сельского хозяйства в Луганской и Донецкой областях.

Новость дополняется...

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Лероса после скандальной речи о Ермаке захотели убрать из "Слуги народа"

ВСП единогласно отказался отстранить судью Вовка

Начал говорить правду о Ермаке - тебя исключат из фракции

Россия перебросила на Донбасс военную технику и снайперов – разведка ВСУ