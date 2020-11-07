Украина возьмет кредит на миллиарды на восстановление Донбасса, – Зеленский

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
2,6 т.
Президент Владимир Зеленский

Украина возьмет кредит в размере 100 миллионов долларов (эквивалент 2,8 мрд грн) на восстановление Донбасса. Деньги выделит Всемирный банк.

Об этом на своей странице Twitter заявил глава государства Владимир Зеленский. "Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке. Спасибо... Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", – написал Зеленский.

twitter.com/ZelenskyyUa

Ранее пресс-служба Минреинтеграции сообщало, что Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) предоставит 100 млн долларов до 2025 года на восстановление Донбасса.

Министерство и Всемирный банк реализует проект "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (ВВЗ). Его цель – включение в социально-экономическую жизнь страны общин, пострадавших от агрессии России. Планируется привлекать инвестиции в местную инфраструктуру на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В СМИ обнародовали формат, в котором будет проводиться опрос президента в день выборов. Украинцам нужно будет заполнить анкету, выйдя с избирательного участка.

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