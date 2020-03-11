Украина входит в глобальный экономический кризис, вызванный распространением нового китайского коронавируса в мире.

Об этом на брифинге в среду, 11 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина". "Украина фактически стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах уже начало финансово-экономического кризиса", – отметил он.

Премьер подчеркнул, что страна более подготовлена, чем это было в 2008 году. В Украине, по его словам, как никогда высокая ликвидность в банках.

Украина входит в экономический кризис – Шмыгаль hyser.com.ua

"У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27грн/$). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, мы договорились о системном продолжение сотрудничества без изменения каких-либо условий", – добавил он.

Шмыгаль заявил, что для нового транша осталось выполнить два из восьми требований МВФ. Планируется, что они будут реализованы в ближайшие пару недель.

Кроме того, по его словам, для экспортеров открываются новые возможности. "С одной стороны, это кризисные вещи. С другой стороны, это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка", – добавил премьер-министр.

Денис Шмыгаль kmu.gov.ua

Ранее экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV прокомментировал, когда и как экономический кризис ударит по Украине.

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