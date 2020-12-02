Украина в 2021 году останется без COVID-фонда: Разумков объяснил почему

Татьяна Павлова Mакроэкономика 10:58, 2.12.2020 Обновлено: 11:30, 2.12.2020

В следующем году в Украине не будут создавать отдельный фонд для борьбы с коронавируса, как это было сделано в текущем году. Эти расходы могут распределить отдельно по министерствах.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "112 Украина".

"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного протиковидного фонда не предусматривалось. Сегодня идут дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают об этом, народные депутаты говорят, что надо создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", – сказал Разумков.

Он отметил, что существует две позиции по этому вопросу. "С одной стороны, не столько важно, будет ли это единственный фонд, откуда будет идти финансирование, или это будут отдельные фонды, например, в Минобразовании, Минздраве, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против коронавируса. Важно, не где это будет саккамулировано, а как это будет работать ", – отметил спикер парламента.

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