Украина в 2021 году останется без COVID-фонда: Разумков объяснил почему
В следующем году в Украине не будут создавать отдельный фонд для борьбы с коронавируса, как это было сделано в текущем году. Эти расходы могут распределить отдельно по министерствах.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "112 Украина".
"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного протиковидного фонда не предусматривалось. Сегодня идут дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают об этом, народные депутаты говорят, что надо создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", – сказал Разумков.
Он отметил, что существует две позиции по этому вопросу. "С одной стороны, не столько важно, будет ли это единственный фонд, откуда будет идти финансирование, или это будут отдельные фонды, например, в Минобразовании, Минздраве, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против коронавируса. Важно, не где это будет саккамулировано, а как это будет работать ", – отметил спикер парламента.
Как сообщал OBOZREVATEL :
ранее министр Максим Степанов возмутился из-за того, что в госбюджете на 2021 заложили значительно меньше средств на медицину, чем нужно : 159 млрд грн вместо 296 млрд грн.
Министр пояснил, что в 296 млн грн нужно заложить, в том числе, повышение зарплат медикам.
По данным Национальной службы здоровья Украины, предусмотренных на Программу медицинских гарантий 123 млрд грн в проект бюджета на 2021 не хватит на полноценное лечение больных на COVID-19, доплату медикам и проведение вакцинации.
30 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада не сможет рассмотреть проект бюджета-2021 на текущей пленарной неделе (до 4 декабря), хотя, согласно Бюджетному кодексу, должны были это сделать до 1 декабря. Документ плануют ррассмотреть через неделю.