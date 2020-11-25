Украина уличила Беларусь в "недружественных действиях" и ввела новую пошлину: к чему приведет

В Украине Межведомственная комиссия по международной торговле назвала "дискриминационными и недружественными действиями" Беларуси их решение ограничить поставки (экспорт) отходов и лома черных металлов. В ответ комиссия ввела специальную пошлину определенный товар из Беларуси.

Соответствующее уведомление 25 ноября опубликовало официальное издание Кабмина "Урядовий курьер". Ограничения вступят в силу через семь дней после даты обнародования.

На что введут ограничения?

Пошлину в размере 16,08% от стоимости введут на стальные прутки, изготовленных из стали марок C72D2 и C72D, классифицируемых по коду УКТВЭД 7213 91 70 00, и C82D2 и C82D, классифицируемых по коду УКТВЭД 7213 91 90 00.

Их применяют для изготовления мелющих шаров, железнодорожного крепежа, рессор, пружин различного назначения, клепаных, болтовых и сварных конструкций, производства заклепок и др.

Белорусские производители смогут продавать эту продукцию, но за счет пошлины их стоимость будет значительно выше, чем аналогичные украинские прутки. То есть они потеряют конкурентное преимущество.

В конечном результате в Украине могут подорожать и конечные товары (рессоры, пружины и т.д).

Почему действия Беларуси признали "недружественными"?

Соглашения между правительством Украины и Республики Беларусь о свободной торговле от 17.12.1992 и Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 (СНГ) запрещают вводить ограничения. Беларусь эти правила нарушила, и чтобы оставить лом и отходы внутри страны, ограничила их экспорт в ряд стран, в том числе и Украину.

"Принимая во внимание указанное и руководствуясь положениями статьи 29 Закона, Комиссия приняла решение № 467/2020/4411-03 "Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины – производителей стальных прутков", – говорится в публикации.

То есть Беларусь навредила украинским производителям стальных прутков, когда оставила их без своего сырья. В ответ Украина фактически ограничила импорт стальных прутков из Беларуси, чем поддержала собственных производителей.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, Украина 20 ноября ввела санкции против Беларуси из-за фальсификации выборов президента и нарушения прав человека. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель таким образом Киев присоединился к санкциям Евросоюза против Минска.