Украина проиграла России ключевой спор: транзит под запретом

Украина проиграла спор с Россией о их запрете транзита товаров на рынки Средней Азии через свою территорию.

Об этом сообщает издание "Европейская правда". Официально Всемирная торговая организация (ВТО) обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.

Еще в 2016 году РФ запретила железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции в Казахстан и Кыргызстан. Позже запрет расширили на другие среднеазиатские страны и Монголию. Украина попыталась обжаловать действия России в ВТО – обратилась в Орган по урегулированию споров ВТО с просьбой о создании специальной группы экспертов для рассмотрения дела о нарушении правил ВТО (ст. V ГАТТ), которые запрещают дискриминацию транзита товаров других государств-членов организации.

Владимир Путин

РФ мотивировала свои действия другой нормой (ст. XXI ГАТТ), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

Сначала Россия пыталась ставить под сомнение правомерность Органа по урегулированию споров ВТО рассматривать такие дела. В этом вопросе, по данным издания "Европейская правда", Украина победила: в ВТО признали, что такие дела все же подпадают под их юрисдикцию. Однако после выиграла российская сторона.

Отметим, блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки. Попытки правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу.

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