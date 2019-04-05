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Украина проиграла России ключевой спор: транзит под запретом

11.2тЧитать материал на украинском

Украина проиграла спор с Россией о их запрете транзита товаров на рынки Средней Азии через свою территорию.

Об этом сообщает издание "Европейская правда". Официально Всемирная торговая организация (ВТО) обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.

Еще в 2016 году РФ запретила железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции в Казахстан и Кыргызстан. Позже запрет расширили на другие среднеазиатские страны и Монголию. Украина попыталась обжаловать действия России в ВТО – обратилась в Орган по урегулированию споров ВТО с просьбой о создании специальной группы экспертов для рассмотрения дела о нарушении правил ВТО (ст. V ГАТТ), которые запрещают дискриминацию транзита товаров других государств-членов организации.

Владимир Путин

Владимир Путин

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РФ мотивировала свои действия другой нормой (ст. XXI ГАТТ), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

Сначала Россия пыталась ставить под сомнение правомерность Органа по урегулированию споров ВТО рассматривать такие дела. В этом вопросе, по данным издания "Европейская правда", Украина победила: в ВТО признали, что такие дела все же подпадают под их юрисдикцию. Однако после выиграла российская сторона.

Отметим, блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки. Попытки правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

  • Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

  • После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

  • 27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

  • 25 декабря РФ расширила список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.

  • В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

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Тема
Блокада российских фур
Место
Украина
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вованов вован
вованов вован
Да это было уже ясно, когда большой брат Украины США заявили, что поддерживают в ВТО РФ по этому вопросу.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Рагулье просто забыло ,что запрет на транзит Украинских поездов и Фур был введён в Россией в ответ на действия радикалов в Украине и дальнейшего официального запрета транспорту из России пересекать территорию Украины
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
ВТО-агент Кремля
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