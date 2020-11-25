Украина приготовила ответ на санкции России: OBOZREVATEL опубликовал документ

Кабинет министров 25 ноября собирается принять решение о продлений санкций против России до конца 2021 года. Речь идет о повышении ввозных пошлин на товары из государства-агрессора.

Об этом говорится в проекте решения Кабинета министров о внесении изменений в постановление №1146. Документ попал в распоряжение OBOZREVATEL.

Президент РФ Владимир Путин еще с 1 января 2016 года в одностороннем порядке остановил зону свободной торговли с Украиной. В результате вместо льготных пошлин на украинские товары применяются обычные (которые значительно выше).

И это не единственные ограничения со стороны государства-агрессора. К примеру, несколько дней назад Россия приняла решение продлить продуктовое эмбарго против Украины. "Такие действия со стороны РФ наносят вред интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Товары из России, которые могут продаваться в Украине, при ввозе будут облагаться обычной пошлиной, а не льготной. Это, как предполагают в Кабмине:

будет стимулировать украинских производителей создавать собственный продукт;

наполнит бюджет за счет более высоких пошлин на товары из РФ;

позволит переориентировать импорт из РФ: придется покупать в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.