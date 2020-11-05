Украина потратит треть всех доходов на кредиты: озвучена критическая статистика
Дефицит государственного бюджета Украины в 2021 году достигнет 6% ВВП или 270 млрд грн. Это в два раза выше черты, установленной в Бюджетном кодексе.
Об этом 5 ноября во время презентации отчета об исследовании главного финансового документа страны заявил в Верховной Раде глава Счетной палаты Валерий Пацкан. "Можно сравнивать уровень дефицита в отношении долга к ВВП. Но при этом нужно сравнивать также и среднюю стоимость и сроки кредитов. Наши долги дороже и более короткие. Доля государственного долга – 39% всех финансовых ресурсов государственного бюджета", – отмечает Пацкан.
На выплату долга предусмотрено потратить треть государственного бюджета – почти 620 млрд грн. Только на обслуживание долга пойдет каждая седьмая гривня. Объем государственного и гарантированного государственного долга вырастет до 2,9 трлн. Это почти 5% ВВП, что больше бюджетной грани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.