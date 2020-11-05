Украина потратит треть всех доходов на кредиты: озвучена критическая статистика

Дефицит государственного бюджета Украины в 2021 году достигнет 6% ВВП или 270 млрд грн. Это в два раза выше черты, установленной в Бюджетном кодексе.

Об этом 5 ноября во время презентации отчета об исследовании главного финансового документа страны заявил в Верховной Раде глава Счетной палаты Валерий Пацкан. "Можно сравнивать уровень дефицита в отношении долга к ВВП. Но при этом нужно сравнивать также и среднюю стоимость и сроки кредитов. Наши долги дороже и более короткие. Доля государственного долга – 39% всех финансовых ресурсов государственного бюджета", – отмечает Пацкан.

На выплату долга предусмотрено потратить треть государственного бюджета – почти 620 млрд грн. Только на обслуживание долга пойдет каждая седьмая гривня. Объем государственного и гарантированного государственного долга вырастет до 2,9 трлн. Это почти 5% ВВП, что больше бюджетной грани.

Как сообщал OBOZREVATEL: