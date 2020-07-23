Украина получит 1,2 млрд евро помощи от Евросоюза

Ярослав Маркин Mакроэкономика 15:00, 23.07.2020 Обновлено: 15:06, 23.07.2020

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в четверг, 23 июля.

"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", – написал Шмыгаль.

По его словам, это поддержит макрофинансовой стабильности государства.

"1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", – сообщил Шмыгаль.

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