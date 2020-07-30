Украина получила в долг $2 млрд: в Минфине раскрыли детали

Украина получила $2 млрд от размещения евробондов (долговых облигаций) под 7,253%, срок погашения которых запланировано на 2033 год.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины в четверг, 30 июля.

Часть полученных денег ушла на выкуп евробондов-2021 и евробондов-2022 (на общую сумму $846,15 млн).

"Также Украина объявила о завершении обмена еврооблигаций в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций в долларах с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin", – сообщили в Минфине.

В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет $974,1 млрд, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении – $1,013 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.