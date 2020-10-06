Украина подписала с ЕС пять соглашений на сотни миллионов евро

Киев в рамках саммита Украина-ЕС 6 октября подписал пять соглашений на сотни миллионов евро, которые направлены на финансирование ряда проектов.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Три из них подписаны с Европейской комиссией и два – с Европейским инвестиционным банком.

Речь идет о "Программе ЕС "Крепкие регионы"" на 30 млн евро. Средства направят местным органам власти. Соглашение, подписанное между Кабмином и ЕК, призвано помочь в борьбе с коронавирусом, дестабилизацией и гибридными угрозами. Кроме того, это будет способствовать увеличению потенциала Украины в сфере достижения мира путем повышения безопасности в регионах, пострадавших от конфликта и незаконной аннексии Крыма.

Второе соглашение также подписано между правительством Украины и Еврокомиссией. В его рамках 20 млн евро направят на финансирование программы "Механизм развития гражданского общества". Помощь пойдет на повышение способностей организаций гражданского общества участвовать в разработке политик, помогать в продвижении реформ, на создание в целом более благоприятной среды для работы гражданского общества в Украине.

Третье соглашение предусматривает финансирование проекта "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" на 10 млн евро. Документ предусматривает разработку и реализацию мер для эффективного перехода к климатически нейтральному и чистому ресурсоэффективному энергоснабжению и потреблению.

Четвертое соглашение с Европейским инвестиционным банком предусматривает 300 млн евро на проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Помощь направят на теплоизоляцию крыш, подвалов и стен, энергоэффективные окна и остекление, энергоэффективное освещение, системы регенерации потерь тепла, инвестиции в возобновляемые источники энергии, если они являются частью более широких инвестиций в энергоэффективность и другие компоненты, которые банк рассматривает как элементы энергоэффективности.

Пятое соглашение с ЕИБ на 30 млн евро касается "Логистической сети (модернизации и цифровизации "Укрпочты")". Документ предусматривает закупку сортировочного оборудования, создание 3 сортировочных объектов, в частности, строительство хаба во Львове и 22 сортировочных депо в целом, внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Вернуть заем "Укрпочта" должна будет в течение 20 лет.

(Видео Facebook Офиса президента)

Напомним, что 22-й саммит Украина-ЕС стал первым реальным двусторонним мероприятием с третьей страной с начала пандемии коронавируса. Все самое важное о встрече президента Украины Владимира Зеленского читайте в материале OBOZREVATEL.