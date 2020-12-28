Украина одна из первых в мире начала раскрывать конечных собственников компаний: Черкасский объединил специалистов

Украина одна из первых стран в мире начала раскрывать информацию о конечных бенефициарных собственниках. Об этом стало известно во время дискуссии, которую во Львове организовал Госфинмониторинг под эгидой координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine).

"Данная дискуссия имеет высокую актуальность и научно-практическую значимость как для представителей субъектов государственного финансового мониторинга, так и для представителей правоохранительных органов", – отметил Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, доктор экономических наук, передает Ua.news.

Во время дискуссии обсуждали риски отмывания денег и финансирования терроризма, изучали опыт других стран. На встрече были представлены Руководящие указания по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцев (КБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований и подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о КБВ.

"Представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного финансового мониторинга, а также для других заинтересованных сторон на пути дальнейшего продвижения в направлении приведения национального института антилегализационного сдерживания в соответствие с новыми международными стандартами, в частности в области усиления прозрачности бенефициарной собственности бизнеса, осуществляющего свою хозяйственную деятельность в Украине, а также освещения структур собственности тех нерезидентных деловых единиц, к деятельности которых причастны граждане Украины", – отметил в своем выступлении Игорь Черкасский.

Украина стала одной из первых стран в мире, которая открыла информацию о бенефициарных владельцев компаний (КБВ) и сделала ее публично доступной. 14.10.2014приняли Закон, обязывающий все компании подавать данные о своих КБВ в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Однако технические недостатки ЕГР и слабое законодательное обеспечение, стали причиной того, что данные о КБВ, содержащиеся в ЕГР, очень часто являются неактуальными, неточными, недостоверными, должным образом непроверенными, а следовательно – низкокачественными.

Кроме того, анализ данных о КБВ затруднен: информацию подают в рукописном формате с ошибками. Многие компании не подают информацию о своих КБВ или и намеренно подают ложную информацию. Важность вопроса раскрытия КБВ нашло четкое отражение в публикациях многочисленных международных организаций, а также в международном и национальном законодательстве. В частности, в рамках Директив ЕС 2015/849 и 2018/843, ужесточены требования к прозрачности информации о КБВ. Требования указанных директив были учтены при разработке новой редакции Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361.

Согласно действующему законодательству, бенефициарным владельцем является любое физлицо, имеющее решающее влияние на деятельность определенного лица, то есть осуществляет контроль. Закон освещает перечень лиц, которые могут считаться конечными бенефициарными владельцами для юридических лиц, трастов и других правовых образований. Определение "траста" приведен в соответствие с международным и определены его ключевые характерные признаки (устранено юридическую несогласованность определения траста в его правовой природе — траст не является юридическим лицом).

Кроме этого, введено понятие "номинального держателя" — лица, от своего имени управляет корпоративными правами конечного бенефициарного владельца в его интересах.

Законом регламентировано обязанность раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев при государственной регистрации юридического лица и проведении государственной регистрации изменений в сведения о юрлице путем предоставления госрегистратору дополнительных документов, а именно:

структуры собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;

извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица-нерезидента в стране его местонахождения;

нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем.

Структура собственности является документальным подтверждением системы взаимоотношений между всеми элементами корпоративной структуры компании (физическими и юридическими лицами). Она позволяет установить наличие или отсутствие конечных бенефициарных владельцев и отношений контроля между ними.

С момента вступления Закона в силу все юрлица в Украине обязаны поддерживать в актуальном состоянии информацию о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности, сообщать государственному регистратору о любых изменениях в течение 30-ти рабочих дней со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов.

Стоит отметить, государственному регистратору необходимо информировать при каждой регистрационной действия, даже если они не касаются информации о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности. В случае выявления компанией неточностей или ошибок в ранее предоставленной информации последняя в течение 3-х рабочих дней со дня их обнаружения должен предоставить откорректированные данные.

Кроме того, Законом устанавливается ежегодная отчетность компаний в течение 14-ти календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в отношении сведений о конечном бенефициарного владельца, путем подачи вышеупомянутого пакета документов и соответствующего заявления. То есть если компания будет зарегистрирована 01.05.2020 года, то с 1 мая каждый последующий год в течение 14-ти календарных дней нужно подтверждать сведения о конечном бенефициарного владельца, которые есть в Реестре.

Закон существенно повышает размер наказания (штрафов), которые накладывается на руководителя юрлица, в результате непредставление или несвоевременное представление госрегистратору информации относительно конечного бенефициарного владельца или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца. Размер актуального штрафа составляет от 17 тыс. до 51 тыс. грн.

С момента вступления в силу закона, зарегистрированные компании обязаны подать государственному регистратору информацию о своих конечных бенефициарных владельцах и о структуре собственности в течение 3-х месяцев со дня утверждения соответствующей формы и содержания структуры собственности уполномоченным государственным органом.

Итак, новые правила раскрытия информации, которые регламентированы в законе, свидетельствуют о прогрессе Украины в аспекте прозрачности и приведения национального законодательства с международными стандартами. Украинским компаниям следует придерживаться новых правил и отслеживать нововведения, чтобы избежать наложения штрафных санкций за сокрытие информации о своих конечных бенефициарных владельцах, а также иметь возможность пройти процедуру финансового мониторинга и осуществлять свою деятельность.

В итоге стоит отметить, существующие проблемные явления отечественного законодательства не всегда позволяли в надлежащий способ обеспечить раскрытие информации. Именно для этого были разработаны руководящие указания Государственной службы финансового мониторинга Украины по вопросам, которые касаются раскрытия информации о конечных бенефициарных собственников (КБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований.