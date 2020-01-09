Украина обгонит Европу и США по росту ВВП: опубликован прогноз Всемирного банка

В 2020 году ВВП Украины может вырасти на 3,7%, тогда как темпы роста мировой экономики будут в пределах 2,5%.

Об этом говорится в прогнозе, который опубликован на сайте Всемирного банка. Там отмечают, что после спада в 2019 году общий уровень инвестиций будет восстанавливаться, но все равно сохраняются риски спада.

При этом страны с развивающейся экономикой будут расти довольно быстро – примерно на 4,1% за год. Но не все. Примерно у трети государств возможен спад экономики из-за падения экспорта и слабого притока инвестиций.

ВВП Украины, как ожидается, в 2020 году вырастет на 3,7%, а в следующие два года, если ничего не изменится – на 4,2%.

Прогноз роста украинской экономики Всемирный банк

А вот в странах с развитой экономикой Всемирный банк ждет спада. "Ожидается, что рост среди стран с развитой экономикой в ​​целом в 2020 году снизится до 1,4%, в частности, из-за сохраняющейся слабости производства", – сказано в отчете.

Более того, в еврозоне рост может замедлиться вообще до 1% (по причине слабой промышленной активности) а в США развитие экономики замедлится в 2020 году до 1,8%. Экономисты считают, что так на американцах отразится повышение пошлин и политическая неопределенность.

Прогноз роста ВВП Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат экономических наук Александр Хмелевский сообщил, что курс доллара в Украине в 2020 году может перешагнуть отметку в 30 грн.

Эксперты из консалтингового агентства PwC сообщили, что в 2020 году мировую экономику ждет процесс "слоубализации", то есть замедления темпов роста.

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