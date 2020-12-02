Украина объединилась с США против Германии и России: как хотят достроить "Северный поток-2"

Из-за санкций США "Газпрому" придется самостоятельно достроить "Северный поток-2". Ни одна из международных компаний не рискнет попасть в "черный список" американцев. При этом Германия, чтобы помочь РФ, собирается создать специальный "климатический фонд" и уже дала разрешения на работу российскому трубоукладчику.

О том, как США и Украина борются за срыв "Северного потока-2" против Германии и России и к чему это приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Общая стоимость "Северного потока-2" оценивается почти в 10 млрд евро. Это одна из самых масштабных строек в мире. Газопровод проходит из Россию в Германию, и идет в обход транзитных стран Украина, Польша (за транзит тоже нужно платить). Он в перспективе может сделать убыточным содержание украинской газотранспортной системы.

Что сделали немцы и россияне

Деньги на проект давали и немецкие компании, и Россия. И сейчас РФ вместе с Германией фактически объединились против США в попытках обойти американские санкции: меняют регистрацию барж, собираются открыть специальный климатический фонд. А на днях глава немецкого регулятора BSH Марле Мансфельд в комментарию "Интерфакса" заявила, что достроить СП-2 разрешили российскому судну "Академик Черский". Мол, у него уже есть "зеленый свет" на работы с 5 декабря.

Санкции США отбили охоту работать с газопроводом у всех международных компаний. Раньше трубы прокладывала швейцарская Allseas, но ровно год назад, в декабре 2019-го, когда американцы ввели ограничения для трубоукладчиков, строительство остановилось.

"Когда у меня спрашивают, достроят ли "Северный поток-2", я отвечаю встречным вопросом: а вы знаете хотя бы одного трубоукладчика в мире, который бы решился пойти против США?" – сказал OBOZREVATEL партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин.

Действительно, желающих попасть под санкции американцев нет, поэтому "Газпром" и решил достраивать газопровод самостоятельно. Издание Bild, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Германия создаст "Фонд защиты климата MV", который технически будет помогать в завершении проекта.

Что сделали американцы и при чем здесь Украина

Срыв строительства "Северного потока-2" – стратегический интерес Украины. Без новой "трубы" РФ будет зависеть от украинской газотранспортной системы. А это миллиарды долларов в бюджет (за оплату транзита) и возможность влияния на Россию.

Американцы же с одной стороны и сами не против поставлять свой газ в ЕС, а с другой – не хотят расширения влияния России на страны Европы.

В декабре 2019-го США заявили, что будут вводить санкции против всех компаний, которые помогают в строительстве "Северного потока-2". В тот момент стройка остановилась (не хватило достроить всего несколько процентов трубы).

Сейчас же американцы анонсируют новые ограничения: для тех, кто сертифицирует и страхует газопровод. А без сертификации и страховки запустить СП-2 не удастся. И если страховщика, возможно, удастся найти, то ни одна европейская компания не решится сертифицировать объект под угрозой санкций.

"Маловероятно, что какая-то авторитетная западная сертификационная компания пойдет на санкционный риск, чтобы предоставить такую сертификацию, что позволит ввести проект в действие. Эту позицию подтверждает объявление сертификационной фирмы DNV GL (норвежская компания, которая участвовала в строительстве газопровода – ред.) о сокращении деятельности под влиянием новых санкций против "Северного потока-2", приостановив свою работу над проектом. Это огромный удар по потенциалу введения проекта в действие", – говорит доктор из Гарвардского университета, бывший советник по вопросам энергетической безопасности в Госдепе Бенджамин Шмитт, передает ТСН.ua.

Если американцы введут новый пакет санкций, запуск даже достроенного "Северного потока-2" станет маловероятным. Многое зависит и от позиции новоизбранного президента Джо Байдена. Еще в 2016-м он один из первых среди высокопоставленных американских политиков сказал, что новый проект – плохая идея. "Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия. "Северный поток-2" – это плохая сделка для Европы", – процитировали Reuters слова будущего президента США.

Строительство газопровода и его запуск уже превратился в битву между государствами. И для каждой из сторон проигрыш будет означать не только потерю экономической выгоды, но и авторитета и политического влияния. И пока Германия строит планы вместе с Россией о том, как обойти санкции США, представители украинского "Нафтогаза" и СНБО, как сообщают СМИ, в Вашингтоне помогают разработать план по окончательной остановки "Северного потока-2".