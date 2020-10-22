Украина не справится без МВФ, а кредитный транш пытаются сорвать, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обойтись без кредитов МВФ, при этом несмотря на то, что все требования выполнены, отдельные "люди, которые работают против государства", пытаются сорвать получение нового транша.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским тележурналистам. Разговор с президентом показали в эфире четыре крупных телеканала 22 октября.

"Сегодня экономика так выстроена, что мы без западных денег не проживем. Люди должны знать. Мы не смогли отказаться от МВФ. Это наш стратегический партнер. Если бы была экономика на высоте, могли бы отказаться от кредитов, либо привлекать деньги только в конкретные инфраструктурные проекты, у Мирового банка. Зависимость из-за того, что экономика слабая", – сказал Зеленский.

При этом, отвечая на вопрос о задержке кредита, он сказал: "есть требования МВФ. Я считаю, что мы все выполнили. Но я считаю, что как снаружи страны, так и внутри, есть люди, которые работают против государства. Они присутствуют в политике, я не хочу их называть, их фамилии. Честно говоря, и после выборов не хочу. Я понимаю, что они хотят и какие деньги украли и теперь тратят их на лоббизм за границей", – сказал глава государства.

Напомним, ранее в НБУ заявляли о том, что Украина потеряла доверие МВФ. Более того, Фонд не доволен:

проектом бюджета Украины на 2021 год (обсуждают размер дефицита и его финансирование);

антикоррупционной политикой Украины (речь, в том числе, может идти о слухах об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого признано незаконным).

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