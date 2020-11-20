Украина не получит запланированный кредит МВФ: озвучены требования

Встреча руководства НБУ с МВФ не дала результата: до конца 2020-го Украина, как планировалось ранее, очередной кредитный транш не получит. Среди требований кредитора: нормализация ситуации с КСУ, который отменил наказание за незаконное обогащение, сбалансирование бюджета на 2021 год (слишком высокий дефицит) и усовершенствование антикоррупционной инфраструктуры.

"Сейчас из-за напряженной ситуации в стенах парламента и карантина знаковые законопроекты провести не получится. Была встреча с МВФ, но она закончилась знакомством и обменом соображений. Уже однозначно можно утверждать, кредит, который должны были получить до конца 2020 года, Украина не получит. Сейчас важно получить деньги уже в 2021-м и как можно раньше", – рассказали высокопоставленные собеседники OBOZREVATEL.

Отметим, без кредитов МВФ Украина не сможет выполнить бюджет на 2021-й. Новые кредиты уже заложены в главный финансовый документ страны. От них зависит, сможет ли страна выплачивать и обслуживать уже существующие долги, а также финансировать бюджетные расходы.

К слову, по словам президента Владимира Зеленского, страна уже выполнила все требования Фонда, однако до принятия сбалансированного бюджета Украины на 2021-й, вероятно, даже без проблем с КСУ получить деньги не удалось бы. При этом уже известно, что главный финансовый документ примут с опозданием, нарушая Бюджетный кодекс – уже в декабре.

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