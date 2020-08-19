Украина может попасть в долговую ловушку из-за "кредита Яресько": отдавать придется 40% роста экономики

В Украине из-за падения экономики и ее вероятного восстановления придется увеличить выплаты по "кредитам Яресько" (т.н ВВП-варрантам). Держатели этих бумаг могут получать от 15 до 40% роста ВВП свыше 3%. То есть если экономика растет высокими темпами, часть от этого роста приходится отдавать кредиторам.

В 2021-м, согласно оценкам Банка Америки (BofA), ВВП Украины вырастет на 6,5%, в то время как предыдущие годы едва дотягивалась до 3%. Такой значительный рост нельзя назвать экономическим скачком, это всего лишь компенсация резкого падения во время карантина в 2020-м.

Такой рост приведет к "долговой ловушке". Так, еще в конце 2015-го Украина реструктуризировала внешний долг. То есть старый долг пересчитали, часть (около 20-25%) перевели в "условные обязательства" (VRI). Эти деньги нужно выплачивать только если ВВП страны растет быстрее, чем на 3% в год. Согласно формуле, при темпах от 3% до 4% нужно платить 15% роста свыше трех процентов, от 4% – 40% каждого дополнительного процента. В 2021-2025 выплаты по этим инструментам не могут превышать 1% ВВП страны. На данный момент это примерно $1,3 млрд.

На такие условия согласилась на тот момент министр финансов Наталья Яресько. Из-за скачка экономики после ее падения придется отдать 1% экономики страны (и это только держателям ВВП-варрантов, а есть и другие кредиторы).

Напомним, бюджет 2020-го почти на четверть состоит из одолженных денег. И что самое главное, не все долги нам уже дали, но все они уже расписаны. Еще в апреле план поступлений сократили, но даже обновленные цифры выполнить не удается. К примеру, за январь-июль 2020 года бюджет выполнили всего на 92,2% (минус 47,8 млрд грн).

Всего Украина в 2020 году (по данным на июль) должна выплатить 485 млрд грн. Из них 129,4 млрд пойдет на обслуживание кредитов (комиссии, проценты) и 355,5 млрд грн на погашение. Больше всего придется отдать в сентябре (81,8 млрд грн). Помесячно нам предстоит вернуть:

в августе 48,85 млрд грн;

в сентябре 81,82 млрд грн;

в октябре 11,61 млрд грн;

в ноябре 38,34 млрд грн;

в декабре 19,03 млрд грн.

Cколько денег должна отдать Украина за долги в 2020 году Міністерство фінансів

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в такой ситуации ничего критического не видит. Мол, так происходит во всем мире, а правительству удастся собрать нужную сумму (кредиты дадут МВФ, ЕС, а еще можно собрать деньги на выпуске облигаций).

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

Украина собирается взять кредит путем выпуска евробондов (долговых облигаций), чтобы погасить старые долги.

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