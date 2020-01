Украина может получить второй транш помощи от ЕС: журналист назвал дату

Второй и последний транш помощи Украине от Евросоюза на 500 млн евро может быть выделен в феврале 2020 года.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. "Вполне возможно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины в размере 500 млн евро может быть выпущен в феврале. Первый транш был выпущен в ноябре 2018 года", – сообщил Йозвяк.

Помощь предоставляется в виде кредита, который нужно будет вернуть. К примеру, первый транш Украине выделили с процентной ставкой в 1,25%. Долг нужно погасить к апрелю 2033 года. Деньги дали на проведение ряда реформ (налоговой системы, энергосектора, соцполитики, корпоративного управления на госпредприятиях).

It’s possible that the second and final tranche of the European Commission’s macro-financial assistance for #Ukraine, worth 500 million euro, can be released in February. First tranche was released in November 2018.