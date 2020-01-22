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22 января • обновлено в 10:45
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Украина может получить второй транш помощи от ЕС: журналист назвал дату

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Второй и последний транш помощи Украине от Евросоюза на 500 млн евро может быть выделен в феврале 2020 года.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. "Вполне возможно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины в размере 500 млн евро может быть выпущен в феврале. Первый транш был выпущен в ноябре 2018 года", – сообщил Йозвяк.

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Помощь предоставляется в виде кредита, который нужно будет вернуть. К примеру, первый транш Украине выделили с процентной ставкой в 1,25%. Долг нужно погасить к апрелю 2033 года. Деньги дали на проведение ряда реформ (налоговой системы, энергосектора, соцполитики, корпоративного управления на госпредприятиях).

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL. в декабре 2018 года Евросоюз перечислил Украине первый транш макроэкономического кредита на 500 млн евро.

В октябре 2019 года стало известно, что Украина согласовала план действий по второму траншу макрофинансовой помощи от Европейского союза.

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Автор
Андрей Довгань
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Северг Олег
Северг Олег
С пометкой "молния" . Офигеть. Им в шапку кидают милостыню и у них праздник... Живут от транша до транша. Как их не тошнит то ? Как у них одновременно уживается вот такое вот стояние на коленях и попрошайничество с такими пафосными эпитетами которые они на право и на лево развешивают - "рЭволюия гЫдности".. "нЭбЭсная сотня" и т.д. Гидность блин.. тьфу.
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Хо Хол
Хо Хол
Северг Олег, именно так. С пометкой молния. Еще праздничный день сделают.
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Хо Хол
Хо Хол
Ура!!! Хозяин в будку хлеб кинул!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Узнать бы под какой процент этой типа помощи???
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