Украина из-за новой инициативы "слуг" по машинам может потерять миллиарды

Бюджет Украины из-за идеи "слуг народа" отменить акциз при растаможке авто (законопроект №3704) может потерять 8 млрд грн. Эти деньги уже заложены в проект главного финансового документа страны.

Об этом стало известно из расчетов Министерства финансов Украины, которые попали в распоряжение OBOZREVATEL. Так, с 25 ноября 2018-го по 22 февраля 2019-го (период, когда можно было растаможить авто со скидкой в 50%) за счет растаможки авто бюджет Пенсионного фонда получил 8 млрд грн.

За счет этого повысили пенсии 10,3 млн человек (7,8 млн получили в среднем 337,27 грн и 2,1 млн – в среднем 1205 грн). Кроме этого, значительно выросли таможенные платежи и соответствующие налоговые поступления в государственный бюджет Украины.

Теперь же "слуги народа" предлагают вовсе отменить акциз. Те украинцы, которые уже растаможили авто, окажутся в проигрышной ситуации. И те, кто нарушал закон и отказывался платить налоги, сэкономят несколько тысяч евро.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).