Украина и Британия подписали меморандум о военном сотрудничестве на $1,5 млрд

Украина подписала с Великобританией меморандум о сотрудничестве в военно-технических сферах.

Документ предусматривает финансирование Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов (более 1,5 млрд долларов), сообщается на сайте Офиса президента.

С украинской стороны свою подпись поставил министр обороны Андрей Таран, с британской – государственный секретарь по вопросам обороны. При этом присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Великобритании.

"В частности, меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной сфере. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что документ существенно повысит эффективность и сократит сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в рамках саммита Украина-ЕС 6 октября подписал пять соглашений на сотни миллионов евро, которые направлены на финансирование ряда проектов. Три из них подписаны с Европейской комиссией и два – с Европейским инвестиционным банком.