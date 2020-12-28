Украина должна в 2021-м взять кредитов внутри страны на полтриллиона: в НБУ назвали риски

Кабинет министров в бюджете на 2021 год предусмотрел внутренних займов (кредиты, которые получает государство за счет облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 497 млрд грн. Выполнить эту цель будет крайне сложно.

Об этом в интервью "Экономической правды" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. "В бюджете на следующий год мы видим риск эффекта так называемого фискального вытеснения. Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке – 497 млрд гривен. Это почти полтриллиона. Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 млрд", – сказал глава Нацбанка.

Чтобы позаимствовать такую ​​огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые – так называемый "роловер". С точки зрения НБУ, предположение, что все 100% долгов снова вложат в ОВГЗ, достаточно оптимистичное.

"Мы считаем, что это оптимистическое предположение. Несмотря на сумму в полтриллиона, мы видим в этом риск эффекта фискального вытеснения. Это означает, что Министерство финансов, для осуществления такого большого заимствования будет конкурировать с бизнесом за счет банков. Какой у нас первый инструмент? ОВГЗ", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL: