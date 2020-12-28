Украина должна в 2021-м взять кредитов внутри страны на полтриллиона: в НБУ назвали риски
Кабинет министров в бюджете на 2021 год предусмотрел внутренних займов (кредиты, которые получает государство за счет облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 497 млрд грн. Выполнить эту цель будет крайне сложно.
Об этом в интервью "Экономической правды" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. "В бюджете на следующий год мы видим риск эффекта так называемого фискального вытеснения. Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке – 497 млрд гривен. Это почти полтриллиона. Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 млрд", – сказал глава Нацбанка.
Чтобы позаимствовать такую огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые – так называемый "роловер". С точки зрения НБУ, предположение, что все 100% долгов снова вложат в ОВГЗ, достаточно оптимистичное.
"Мы считаем, что это оптимистическое предположение. Несмотря на сумму в полтриллиона, мы видим в этом риск эффекта фискального вытеснения. Это означает, что Министерство финансов, для осуществления такого большого заимствования будет конкурировать с бизнесом за счет банков. Какой у нас первый инструмент? ОВГЗ", – сказал Шевченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.