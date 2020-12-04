Украина должна расследовать мошенничество вокруг ПриватБанка на 4,6 млрд евро – ЕС

Александр Литвин Mакроэкономика 12:43, 4.12.2020 Обновлено: 13:01, 4.12.2020

Европейский союз (ЕС) перед встречей членов Совета Ассоциации Украина-ЕС обнародовал отчет о реализации реформ, которые предусмотрены подписанными соглашениям. Европейские чиновники напомнили о необходимости расследовать возможные мошеннические действия бывших собственников ПриватБанка на 4,6 млрд евро.

Кроме того, в ЕС отметили, что Украине нужна серьезная судебная реформа и выразили обеспокоенность из-за решения Конституционного суда (КСУ) отменить наказание за незаконное обогащение, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Еврокомиссии.

Чем довольны:

  • Рада быстро принимала законы в первое время работы парламента;

  • приняли ключевые реформы (банковскую и земельную);

  • улучшилось сотрудничество Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Чем недовольны:

  • Расследование возможных мошеннических действий вокруг ПриватБанка не происходит;

  • решением КСУ по поводу наказания за незаконное обогащение;

  • угрозой потери независимости Нацбанком.

Отметим, встреча чиновников ЕС с украинской властью состоится 8 декабря. "Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ. Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимым", – сказал председатель Европарламента Жозеп Боррелл.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступило в силу 1 сентября 2017 года. Украина в рамках соглашения должна выполнить рекомендации еврочиновников.

С 2014 года ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями выделяет Украине материальную поддержку в виде дешевых кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

  • В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

  • Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

  • ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

  • В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.

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