Украина должна расследовать мошенничество вокруг ПриватБанка на 4,6 млрд евро – ЕС

Европейский союз (ЕС) перед встречей членов Совета Ассоциации Украина-ЕС обнародовал отчет о реализации реформ, которые предусмотрены подписанными соглашениям. Европейские чиновники напомнили о необходимости расследовать возможные мошеннические действия бывших собственников ПриватБанка на 4,6 млрд евро.

Кроме того, в ЕС отметили, что Украине нужна серьезная судебная реформа и выразили обеспокоенность из-за решения Конституционного суда (КСУ) отменить наказание за незаконное обогащение, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Еврокомиссии.

Чем довольны:

Рада быстро принимала законы в первое время работы парламента;

приняли ключевые реформы (банковскую и земельную);

улучшилось сотрудничество Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Чем недовольны:

Расследование возможных мошеннических действий вокруг ПриватБанка не происходит;

решением КСУ по поводу наказания за незаконное обогащение;

угрозой потери независимости Нацбанком.

Отметим, встреча чиновников ЕС с украинской властью состоится 8 декабря. "Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ. Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимым", – сказал председатель Европарламента Жозеп Боррелл.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступило в силу 1 сентября 2017 года. Украина в рамках соглашения должна выполнить рекомендации еврочиновников.

С 2014 года ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями выделяет Украине материальную поддержку в виде дешевых кредитов.

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