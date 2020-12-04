Украина должна расследовать мошенничество вокруг ПриватБанка на 4,6 млрд евро – ЕС
Европейский союз (ЕС) перед встречей членов Совета Ассоциации Украина-ЕС обнародовал отчет о реализации реформ, которые предусмотрены подписанными соглашениям. Европейские чиновники напомнили о необходимости расследовать возможные мошеннические действия бывших собственников ПриватБанка на 4,6 млрд евро.
Кроме того, в ЕС отметили, что Украине нужна серьезная судебная реформа и выразили обеспокоенность из-за решения Конституционного суда (КСУ) отменить наказание за незаконное обогащение, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Еврокомиссии.
Чем довольны:
Рада быстро принимала законы в первое время работы парламента;
приняли ключевые реформы (банковскую и земельную);
улучшилось сотрудничество Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Чем недовольны:
Расследование возможных мошеннических действий вокруг ПриватБанка не происходит;
решением КСУ по поводу наказания за незаконное обогащение;
угрозой потери независимости Нацбанком.
Отметим, встреча чиновников ЕС с украинской властью состоится 8 декабря. "Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ. Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимым", – сказал председатель Европарламента Жозеп Боррелл.
Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступило в силу 1 сентября 2017 года. Украина в рамках соглашения должна выполнить рекомендации еврочиновников.
С 2014 года ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями выделяет Украине материальную поддержку в виде дешевых кредитов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.
В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.