Украина будет договариваться с США о реструктуризации кредитов, – Арахамия
Украина планирует инициировать переговоры с Администрацией избранного президента США Джо Байдена о частичной реструктуризации долгов.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "Украина 24". По его словам, переговоры с США по частичной реструктуризации внешних долгов Украинские власти собираются провести в начале 2021 года.
"Стратегия наша какая? Дождаться обновления Администрации США, поскольку они, так сказать, основной кредитор или стейкхолдеры, который влияет на всех кредиторов – якорный такой. И с новой администрацией, поскольку позиция Украины для них важна и близка, провести переговоры о частичной реструктуризации долга", – сказал Арахамия.
При этом он отметил, "супергениального решение", чтобы "отдать все свои кредиты, которые вы накапливали 10 лет за один раз", у власти пока нет. "Такого просто не бывает", - подытожил глава пропрезидентской фракции.
По последним данным Министерства финансов, общий госдолг Украины составляет около 2,338 трлн грн (около 85,1 млрд долл.). За первые полгода 2020-го сумма долга в долларах выросла на 0,8%, а в гривнях – почти на 10%! Но уже в августе Минфин отчитался об уменьшении долга в гривневом эквиваленте на 16,9 млрд грн. В частности, немного уменьшился долг по облигациям внутреннего государственного займа и задолженность перед МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В июле 2020 США увеличили финансирование Украины для борьбы с пандемией COVID-19 с 15,5 до почти 17,3 млн долларов.
Аналитик Тарас Березовец заявил, что США меняют политику, потому администрацию Владимира Зеленского ждет усиление давления.
По данным Счетной палаты, в январе-сентябре 2020 рок в Украине потратила на погашение долгов каждую восьмую гривну из бюджета – 433 млрд грн.
За этот же период общий государственный долг вырос на 347 млрд грн (17%) к 2,3 трлн грн. По оценкам Счетной палаты, ожидаемый объем расходов на погашение госдолга в текущем году году на 32 млрд грн превысит план на год.
По данным посольства США в Украине, с 2014 года Штаты предоставили нашей стране пособий и в целом на более $ 4100000000.