Украина будет договариваться с США о реструктуризации кредитов, – Арахамия

Украина планирует инициировать переговоры с Администрацией избранного президента США Джо Байдена о частичной реструктуризации долгов.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "Украина 24". По его словам, переговоры с США по частичной реструктуризации внешних долгов Украинские власти собираются провести в начале 2021 года.

"Стратегия наша какая? Дождаться обновления Администрации США, поскольку они, так сказать, основной кредитор или стейкхолдеры, который влияет на всех кредиторов – якорный такой. И с новой администрацией, поскольку позиция Украины для них важна и близка, провести переговоры о частичной реструктуризации долга", – сказал Арахамия.

При этом он отметил, "супергениального решение", чтобы "отдать все свои кредиты, которые вы накапливали 10 лет за один раз", у власти пока нет. "Такого просто не бывает", - подытожил глава пропрезидентской фракции.

По последним данным Министерства финансов, общий госдолг Украины составляет около 2,338 трлн грн (около 85,1 млрд долл.). За первые полгода 2020-го сумма долга в долларах выросла на 0,8%, а в гривнях – почти на 10%! Но уже в августе Минфин отчитался об уменьшении долга в гривневом эквиваленте на 16,9 млрд грн. В частности, немного уменьшился долг по облигациям внутреннего государственного займа и задолженность перед МВФ.

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