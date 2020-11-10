Вернет Донбасс или убьет экономику Украины? К чему приведет свободная экономическая зона от Зеленского

Украина предложит создать на Донбассе свободную экономическую зону после деоккупации. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук. Несмотря на то, что украинцы в рамках опроса от Зеленского высказались против СЭЗ, других вариантов восстановления экономики региона власти пока не нашли.

Действительно ли это поможет восстановить Донбасс, не убьет ли экономику всей Украины – узнавал OBOZREVATEL.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это отдельная территория (как правило, очень небольшая), которая имеет правовой статус, отличающийся от других районов страны. Это, к примеру, особый таможенный режим, режим налогообложения, функционирования иностранной валюты и тому подобное. СЭЗ не предусматривает единой модели. Такие зоны в разных странах и даже в пределах одной страны могут иметь различные юридические и финансовые особенности.

В команде президента Владимира Зеленского свободную экономическую зону видят как своеобразную панацею от всех проблем Донбасса. Она должна не только восстановить регион после окончания боевых действий, но и способствовать его реинтеграции, а также помочь избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Свободные экономические зоны есть во многих странах мира. К примеру, такой же инструмент пытались применить в рамках деэскалации конфликта между Южной и Северной Кореей. С 2003-го года в КНДР существовал Кэсонский промышленный парк, инвестиции и технологии в котором были южнокорейские. Оборот этого парка составлял несколько миллиардов долларов в год. Правда, когда отношения между странами испортились, парк сначала приостановил работу, а в 2016-м (после испытания КНДР ракеты дальнего радиуса действия) Южная Корея вывезла оттуда все оборудование и рабочих. Проект фактически перестал существовать.

Но есть много удачных примеров таких зон. США и Великобритания еще в 80-х годах прошлого столетия создавали СЭЗ для развития малого и среднего бизнеса в депрессивных регионах. Сейчас сразу несколько таких зон работают в соседней Беларуси: "Брест", "Гомель-Ратон", "Минск", "Витебск", "Могилев", "Гродноинвест" и "Бремино-Орша". В Италии СЭЗ работает в порту города Триест.

В Украине СЭЗ создают не впервые. Одним из самых удачных примеров эксперты называют специальную экономическую зону "Закарпатье", которая действовала в начале 2000-х. Благодаря ней в Украине появился завод "Еврокар", который успешно работает уже почти 20 лет. Но в целом опыт СЭЗ у нас скорее можно назвать провальным, утверждает кандидат экономических наук Александр Хмелевский:

"Украина имела опыт создания таких зон в 90-х. Они действовали в Донецке и Мариуполе. Местные бизнес-группы использовали их, чтобы уклоняться от уплаты налогов и пошлин. Такие зоны стали своеобразными черными дырами для бюджета. Потому их ликвидация сыграла позитивную роль в развитии экономики Украины в начале 2000-х".

Целостной концепции свободной экономической зоны в Офисе президента так и не представили. Единственное, что мы знаем, она будет действовать до 2050-го года. Также пока неизвестно, на какие территории будет распространяться, будут ли включаться туда предприятия, которые уже функционируют на этих территориях, какие налоговые льготы дадут тем, кто работает в свободной экономической зоне и так далее.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский утверждает, нельзя создавать СЭЗ просто так, она должна работать под инвестора:

"Инвестор говорит, что он готов вложить, условно, 250 млн долл. и создаст 1000 рабочих мест. Другие страны ему уже сделали предложения, а мы должны дать еще лучше. Затем начинается обсуждение. Сравнивая с теми условиями, которые есть у других, мы рассчитываем свои. Под это фактически и создается экономическая зона".

Первая проблема свободной экономической зоны на Донбассе - отсутствие потенциального инвестора. Пока инициаторы идеи СЭЗ даже не высказывают предположений, кто именно из иностранных компаний готов построить заводы на Донбассе. Важно понимать, что даже после прекращения боевых действий возможность очередной эскалации конфликта в регионе сохранится еще на многие годы. Вероятность того, что какого-то инвестора настолько заинтересуют условия работы в СЭЗ Донбасса, что он будет готов вложить туда деньги, даже если может потенциально потерять этот бизнес – очень небольшая. Вкладывать не только в Донбасс, но и в Украину в целом – пока рискованно.

"Большой риск для инвестора в несовершенной судебной системе. – говорит Илья Несходовский. – Как результат, каждый инвестор понимает, что украинская правовая система может передумать, что было и раньше. Соответственно, он потеряет не только прибыль, но и все инвестиции, которые он сделал в территорию".

Если иностранцы не придут, то весьма вероятно, что финансовые преференции получат и те украинские бизнесы, которые уже работают в регионе и очень заинтересованы в возможности уйти от налогообложения, утверждает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ:

"Весь пакет налоговых льгот, который предоставят, будет перераспределен в пользу одной финансовой группы, которая на этих территориях контролирует основные экономические активы. Таким образом, это разговор не о мире, а об экономических преференциях для одной финансово-промышленной группы страны, которая благодаря этому получит колоссальные доходы".

Также при определенных условиях в такой СЭЗ смогут перерегистрироваться компании из других регионов, которые также не хотят платить налоги. Вместо восстановления Донбасса мы получим своеобразный внутренний офшор. Кроме того, упрощенная система налогообложения поспособствует тому, что через эту зону будет проходить большое количество контрабанды, в том числе подакцизных товаров, оружия и наркотиков. А оттуда такие товары будут расползаться по всей стране. В итоге бюджет недополучит огромные суммы, а ситуация с безопасностью ухудшится.

Ко всему прочему СЭЗ может не достигнуть одной из главных своих целей – интеграции региона. По задумке, местные элиты, которые взяли в руки автомат, должны понять, что торговать выгоднее, чем воевать, и перейти к гражданской жизни. А развитие бизнеса будет способствовать контактам с другими регионами. Но на практике все не так легко. Создание СЭЗ предполагает дерегуляцию. Фактически, в этой зоне главным должно быть не государство, а бизнес. Если государство самоустраняется от процессов на Донбассе, ни о какой реинтеграции речь не идет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал, что СЭЗ могут создать и на западе Украины. А глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, есть высокая вероятность того, что речь идет об их области. Ведь у них уже был такой опыт. Что интересно, и Донбасс, и Закарпатье имеют очень большие проблемы с контрабандой, но вместо того, чтобы с ней бороться, через СЭЗ контрабанду здесь могут "легализовать".

"СЭЗ у нас создаются в точках, где уже сформировались гибридные трансграничные налоговые дыры, – говорит Алексей Кущ. – Много серой контрабанды идет через официальную таможню, но основные точки черной контрабанды – линия разграничения на Донбассе и Закарпатье. Там идут колоссальные потоки. Создание двух этих СЭЗ может привести к тому, что у "черных дыр" появится организационный колпак, с помощью которого они будут чувствовать себя еще более эффективно и благополучно".

"Заявления о создании свободной экономической зоны на Закарпатье только укрепляют мнение о взятке местным элитам в виде освобождения от налогов, – утверждает Александр Хмелевский. – Это угроза территориальной целостности страны".

Эксперты сходятся на том, что без разработки четкой концепции каждой отдельной СЭЗ их создание вместо позитивных изменений просто убьет экономику Украины.