Ударит, как кризис 2008 года: Лагард предупредила Европу о коронавирусе

Экономический шок от эпидемии коронавируса в Европе будет сопоставим с кризисом 2008 года, если страны ЕС срочно не начнут противодействовать болезни и ее последствиям.

Об этом ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, со ссылкой на информацию от источника сообщил Bloomberg. По ее мнению, если реакция государств будет правильной, то шок, вероятно, будет временным.

"Мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года", – объяснила риски Лагард.

Лагард предупредила о кризисе

Лагард сказала, что руководство ЕЦБ готовит встречу в четверг, 12 марта, и рассматривает все инструменты (способы поддержки экономики). Особенно те, которые обеспечивают "сверхдешевое" финансирование и гарантируют кредитование и ликвидность в нужных объемах.

"Но Лагард добавила, что меры могут сработать только в том случае, если их будут поддерживать правительства, а банки продолжат кредитовать предприятия в регионах, которые пострадали от коронавируса", – сообщил источник.

Также Лагард сказала, что ЕЦБ на встрече может снизить процентные ставки, и возможно, расширит программу количественного смягчения. "Он также может перестроить свои операции, которые предлагают банкам дешевое финансирование", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия коронавируса из региональной уже превратилась в глобальную проблему, так как охватила треть всех стран.

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