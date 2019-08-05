Кабмин Зеленского готовится внести в Раду новый бюджет: названа дата

В партии "Слуга народа" надеются, что проект бюджета Украины на 2020 год новый Кабинет министров представит Верховной раде до 15 сентября.

Об этом заявил будущий народный депутат от команды власти Даниил Гетманцев, сообщает "Интерфакс-Украина". "До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", — передает агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый состав Кабинета министров Украины будет сформирован в первых числах сентября, когда начнет работу новая Верховная Рада.

Также новые власти выполнят решение нынешнего Кабинета министров и поднимут зарплаты учителям в 2020 году, хотя это грозит "дыркой в бюджете на 25 млрд гривен".

Тем временем украинские чиновники только за 2018 год неэффективно использовали около 17 млрд грн. Помимо подозрительных закупок и отсутствия контроля, в отдельных министерствах разоблачили преступные схемы: покупку квартир для военных "на бумаге", договоры с сомнительными фирмами.

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