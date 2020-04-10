У Украины есть 3 недели, чтобы не рухнуть: Шмыгаль озвучил план выхода из кризиса

Украина будет выходить из карантина, как минимум, до июля, а сейчас у страны есть два сценария борьбы с COVID-19. Согласно худшему, количество заболевших в день людей может достигать 2000.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, Всемирная организация здравоохранения обратилась в Кабмин с просьбой не прекращать карантинные меры, как минимум, ближайшие три недели. Это позволит Украине пойти по оптимистическому сценарию распространения болезни. Также он сказал, что пик может наступить после Пасхи.

"Те страны, где произошел пик, и они пошли вниз, конечно, могут начинать говорить и готовить людей к завершению карантинных мер и "разогреву" экономики. Пока, очень умеренно и плавно, но мы движемся вверх, к сожалению. И вот тот переломный момент, который, надеюсь, наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться уже вниз по количеству выявленных заболевших, общему количеству заболевших, по количеству, к сожалению, умерших", – заявил Шмыгаль.

Также он показал график, на котором показаны оптимистический и пессимистический сценарии. Согласно первому, на пике заболеваемости в Украине будет заражаться около 400 человек в день, а ВВП "просядет" на 5%. Худший сценарий предполагает более 2000 новых случаев в день и падение ВВП на 15%.

Денис Шмыгаль озвучил план выхода из кризиса Скриншот из видео

Для этого принимается ряд мер. Часть из них направлена на борьбу с болезнью (превентивные меры, изоляция чувствительных групп, помощь медикам и тд), а часть – на поддержку экономики (сотрудничество с МВФ, смена модели карантина, выплаты безработным и тд).

Также премьер-министр анонсировал стратегию на ближайшие месяцы. До мая Украина будет продолжать сидеть на карантине, с мая по июнь в стране начнут восстанавливать работоспособность (создадут рабочие места, дадут кредиты бизнесу и тд), а с июня по июль начнут возобновлять работу общественного транспорта, завершат учебный год 2019-2020 и разрешат посещать зоны отдыха. Шмыгаль отметил, что этот план все еще дорабатывается.

"Этот план в работе, мы работаем над этим практически круглосуточно. Как только он будет готов, отшлифован, сразу будет представлен. Поверьте, он будет одним из лучших среди наших стран-соседей. В нем и кредитные каникулы, и рефинансирование кредитов, поддержка малоимущих и безработных", – сказал он.

Премьер поделился планами и насчет людей, которые работали за границей, а сейчас вернулись в Украину. Для них тоже будут разработаны специальные программы кредитования.

"Будет кредитная программа, которая будет называться "Нові гроші". Кроме того, бизнесу, который не брал кредиты и работал "в белую", мы будем готовы под гарантии государства или гарантированные государством кредиты обеспечить в размере полугодичного фонда оплаты труда", – рассказал Шмыгаль.

Кроме того, Денис Шмыгаль заявил, что в мае правительство создаст 500 тысяч рабочих мест и в этом же месяце карантин будет ослаблен и украинцы выйдут на работу.

Денис Шмыгаль озвучил план выхода из кризиса Скриншот из видео

Денис Шмыгаль озвучил план выхода из кризиса Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцы выйдут на работу.