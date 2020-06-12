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12 июня • обновлено в 22:36
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У Шустера объяснили схему работы компаний-"скруток"

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Компании-"скрутки" в двойном объеме обманывают государство, а за полгода убытки от их деятельности составили более 14 миллиардов гривен.

О том, как работает схема "скруток" НДС и сколько от этого ежемесячно теряет Украина, рассказали в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. Так, исходя из объяснений команды проекта, компания-"скрутка" незаконно "превращает" продукцию одной компании на продукцию другой.

В качестве примера они привели случай, когда компания А официально купила в Польше бананы на сумму 50 млн грн и уплатила НДС в размере 10 млн грн. За это компания получает документы об уплате налогов, однако, не заполняет их, а сами бананы нелегально продает на рынке за наличные. При этом, у неё на руках остаются незаполненные документы об уплате налогов.

"В итоге, компания отбивает эти деньги, плюс заработанные, кроме того, у неё номинально остаются эти бананы и право выписывать налоговые документы на них в размере 10 миллионов гривен ПДВ. То есть бананов уже нет, а налоговые документы еще есть. Теперь компании А нужно легализировать наличку. Для этого она обращается в компанию-"скрутку", – рассказали у Шустера.

У Шустера объяснили схему работы компаний-"скруток"

У Шустера объяснили схему работы компаний-"скруток"

Скриншот из видео

В то же время, существует компания Б, которая собирается купить зерно. Она приобретает его у фермера – за наличку и без уплаты налогов. Однако компания обязана объяснить государству откуда у неё это зерно, если документов об уплате налогов нет. Тогда она тоже обращается к "скрутчикам". А после этого происходит второй обман государства – уже при экспорте.

"Компания А продает "скрутке" пустые документы на бананы, та продает эти документы компании Б, но указывает в них что они – на зерно. Компания Б получает документы о том, что якобы официально купила зерно. Тогда компания Б продает зерно за границу и опять обманывает государство, ведь при экспорте страна возвращает украинским компаниям предварительно уплаченный НДС", – рассказала команда проекта.

У Шустера объяснили схему работы компаний-"скруток"

У Шустера объяснили схему работы компаний-"скруток"

Скриншот из видео

В итоге схемы компания А получает прибыль от нелегальной продажи бананов, а компания Б зарабатывает на уклонении от налогов и компенсации НДС при экспорте.

По словам нардепа Ивана Курулько, который входит в состав временной следственной комиссии, изучающей этот вопрос, за период с октября 2019 по март 2020 ущерб от такой схемы составил 14,06 млрд грн. Следовательно, в год бюджет теряет до 30 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава ГФС Сергей Верланов считает, что заявление бывшего министра финансов Игоря Уманского о наличии схем "скрутки" НДС на таможне и в налоговой – неправда и якобы никаких настоящих фактов тот не предоставил.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
схема обмана налоги
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