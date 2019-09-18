"У рубля нет шансов": в России паника из-за проблем с нефтью

Атаки дронов на нефтепромыслы в Саудовской Аравии неожиданно поставили под угрозу российский рубль. Как показали торги на бирже, рубль теперь снова полностью зависит от стоимости барреля.

Скачки цен на нефть придавили рубль и если нефть не подскочит до $100, российскую нацвалюту ничто не удержит от очередного обвала. Такой тренд уже наметился, говорится в публикации "Газеты.ру".

В понедельник 16 сентября баррель подорожал на 15 %, стоимость Brent превышала $69. С тех пор началось снижение.

"Рынки поверили, что приток нефти на рынок восстановится и нефть продолжила по чуть-чуть снижаться в цене. Некоторые аналитики заговорили даже о стабилизации цен на "черное золото". Рубль вслед за нефтью также стал снижаться к основным валютам. Но тоже плавно", – говорится в материале.

Новости Мировые цены на нефть стремительно обвалились

Российские экономисты в последнее время поверили, что их экономика преодолела практически автоматическую зависимость от стоимости нефти, которая была в прежние годы.

"А во времена ССР эта зависимость была драматична и закончилась катастрофой", – напоминают авторы.

Однако ситуация вернулась в "советское" русло.

"Беспилотный шабаш и угроза киберапокалипсиса вернули прежнюю зависимость рубля от нефти. По данным на 10.05 по мск, курс доллара повысился на 7 коп. и достиг 64,12 руб. Курс евро вырос на 10 коп., до 70,54 руб. А по данным на 12.45 мск, курс доллара повысился на 22 копейки и достиг 64,18 руб. Евро вырос на 37 коп., до 70,7 руб. В общем все стало, как в старые добрые времена: нефть дешевеет равно рубль слабеет. Поскольку российский госбюджет живет в основном на нефтедолларах", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектах.

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

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