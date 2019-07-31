В России признали, что не могут отказаться о доллара

В России признали, что не могут отказаться от использования доллара, чтобы смягчить санкции. Для этого пришлось бы перестроить всю мировую финансовую систему.

Об этом заявил глава так называемого "санкционного" департамента Министерств финансов РФ Дмитрий Тимофеев, передает РБК.

Уйти от рассчетов в долларах страна, обложенная со всех сторон санкциями, хочет, чтобы не подвергать штрафам своих бизнес-партнеров, говорится в материале РБК. С помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT США могут отслеживать и наказывать банки, которые сотрудничают с россиянами, которые попали в "черный список". Однако перейти на повсеместное использование рубля Россия не может из-за огромной роли американской валюты.

"Подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, потому что почти во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах. Такой системы нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро", — объясняет Тимофеев.

Кремль

Вторая проблема в том, говорится в материале, что странам не удобно конвертировать одну национальную валюту в другую (например, рубль в юань). Чтобы так было, российский бизнес должен сам широко использовать в расчетах китайскую валюту. Поэтому почти везде в мире при конвертации в качестве посредника используют доллар.

Сейчас Россия пытается снижать количество долларовых расчетов в международной торговле. Так, в первом квартале 2019 года, по данным Центробанка РФ, поступления в долларах за российский экспорт в Китай впервые опустились ниже 50% - до 45,7%. А в торговле с Индией более 75% российского экспорта оплачивалось в рублях.

Но и тут страны не могут никуда деться от доллара. "Если Индия платит России за поставки в рублях, обслуживающие эти сделки индийские банки должны сперва получить эти рубли. Они могут это сделать только через доллар", - объясняет в материале РБК бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США по санкциям) Брайан О’Тул.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в долгосрочном плане уже пошел процесс отвязки от доллара и создания системы, которая не будет зависеть от американской администрации.

"Процесс перехода на расчеты в национальных валютах идет. Доля нашей торговли, которая обслуживается национальными валютами, сейчас в районе 18% (примерно пятая часть)", – сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

А директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики.

При этом российский экономист Дмитрий Некрасов считает, что угрозы России об отказе от доллара при международных расчетах приведут к серьезным последствиям внутри страны. В частности, это больно ударит по торговли нефтью – основной статье российского экспорта.

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