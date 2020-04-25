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25 апреля • обновлено в 09:49
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/ Mакроэкономика

У России через два года низких цен на нефть закончатся деньги – Deutsche Bank

1.7т
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Резервы Фонда национального благосостояния России (ФНД, резервный фонд страны) исчерпают чуть более чем за два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

Об этом со ссылкой на внутренний обзор экономистов Deutsche Bank сообщает российское издание РБК. Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка $120 млрд, после того как Минфин РФ в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($28 млрд).

У России через два года низких цен на нефть закончатся деньги – Deutsche Bank

"При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30", — пишут аналитики.

На этой неделе Urals подешевела до $12. Если цены на нефть подрастут до $30, средств ФНБ хватит на 6 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля нефть Urals продавалась за $19,8 за баррель. Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
банк бюджет нефть
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Не волнуйтесь за Россию, украинцы! Россия уже знает, чем заменить выпадающие доходы от нефти! У России очень-очень-очень много леса, которым она до сих пор вообще не занималась. Лесное хозяйство станет новой российской нефтью. Как в Финляндии. А у вас какие возможности в будущем?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Кристина Cтефанова, а мы,а у нас,...СУГС
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Кристина Cтефанова,
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