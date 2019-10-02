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2 октября • обновлено в 17:58
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У Гончарука отрезвили реалиями об экономике Украины: чего ждут от ВВП

1.8т Читать материал на украинском

По прогнозу Минфина, ВВП Украины по итогам 2019 года вырастет на 3%.

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода". Она добавила, что такой показатель и был предусмотрен в госбюджете.

"Я думаю, что на 3% мы точно выйдем по результатам этого года", – сказала Маркарова.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что для того, чтобы ВВП Украины за 5 лет вырос на 40%, в первый год необходим рост на 5%, и на 7% в последующие.

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У Гончарука отрезвили реалиями об экономике Украины: чего ждут от ВВП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

  • Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

  • По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
а что есть кто поверил в 40%?))
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