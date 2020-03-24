Шмыгаль сказал, как Украина поступит со своим госдолгом

В Кабинете министров Украины заявили, что несмотря на сложную экономическую ситуацию не видят оснований для реструктуризации государственного долга.
Там считают, что Украина входит в турбулентные времена с намного лучшими позициями, чем во периоды предыдущих кризисов. Об этом говориться в сообщении на сайте КМУ.
Госдолг Украины
В частности, инфляция в Украине рекордно низкая, бюджет сбалансирован, а соотношение госдолга к ВВП упало до рекордно низких 44,3%.
"Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленой, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В Кабмине отметили, что Минфин продолжает выполнять Среднесрочную стратегию управления госдолгом, располагает различными источниками средств для финансирования бюджета и продолжит выполнять обязательства перед кредиторами в полном объеме.
Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.
Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.
Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.
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