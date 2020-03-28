Цены на нефть упали ниже нуля на американском рынке

В США на рынке физической нефти цены упали ниже нуля – производители фактически платят потребителям, чтобы они забрали черное золото.
Об этом сообщает Bloomberg, в первую очередь цены обрушились на густую нефть, используемая в основном для производства дорожного битума. Mercuria Energy Group Ltd., торговый дом, в середине марта поставил 19 центов за баррель на нефть, фактически попросив производителей заплатить за роскошь избавления от добычи.
"Это не имеющая выхода к морю сырая нефть, у которой просто нет покупателей", – говорит Элизабет Мерфи, аналитик консультанта ESAI Energy. "В местах, где склад быстро заполняется, цены могут пойти на минус. Закрытия могут произойти к тому времени", – добавила она.
Цены на нефть
Brent и West Texas Intermediate, эталоны колеблются выше 20 долларов за баррель. Но в мире физической нефти, где реальные бочки переходят из рук в руки, производители получают намного меньше, поскольку спрос падает.
Нефтяные трейдеры полагают, что другие источники нефти, скорее всего, вскоре увидят отрицательные цены, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают количество обрабатываемой ими нефти, оставляя часть не имеющей выхода к морю нефти без легкого доступа к трубопроводу.
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