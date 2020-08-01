Цены на нефть снизятся из-за запасов в США: аналитик озвучил прогноз

В ближайшее время мировые цены на нефть могут подешеветь с 44 до 42-43,5 долларов за баррель марки Brent. На стоимость черного золота будут влиять новости о запасах ресурса в США.

Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин. "Еще одним важным фактором влияния на мировой рынок нефти останется динамика распространения коронавируса в мире и риск введения новых ограничительных мер в некоторых странах. Уже сейчас число случаев COVID-19 в мире превысило 17 млн человек, умерли более 670 тысяч человек. Не исключено, что в ближайшей перспективе цены на нефть снизятся до отметок 42-43,5 доллара за баррель марки Brent", – прогнозирует аналитик.

Важным фактором будут выступать еженедельные данные по запасам нефти в США. Последние данные от американского Минэнерго показали, что за минувшую неделю этот показатель сократился на 10,6 млн баррелей, до 526 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали рост на 0,4 млн баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге выросли на 1,3 млн баррелей, до 51,4 млн баррелей. Кроме того, увеличились запасы бензина и дистилляторов, что свидетельствует о довольно сложном восстановлении спроса на топливо.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в четверг, 30 июля, начали резко падать после роста накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,96% – до $43,33. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,94% – до $40,88.