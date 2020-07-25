Цены на нефть могут снова упасть из-за США: прогноз аналитика

Мировые цены на нефть могут опустится с 43,3 до 34 долларов за баррель марки Brent, если в США увеличится запас черного золота или количество зараженных коронавирусом резко увеличится.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "В ближайшей перспективе котировки на нефть будут двигаться в диапазоне 42-45 доллара за баррель марки Brent. Однако если объем запасов нефти в США покажет существенный рост или количество заражений существенно вырастет, стоимость нефти может опуститься до 34-37 долларов за баррель марки Brent", – прогнозирует эксперт.

Участники мирового рынка нефти в ближайшее время продолжат оценивать перспективы спроса на топливо. Аналитик считает, что все будет зависеть от распространения пандемии. Трейдеры опасаются и вероятного начала второй волны пандемии, и того, что уже текущее число заражений и возможное введение новых карантинных мер в разных странах затормозит восстановление мировой экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире из-за коронавируса резко подешевела нефть. В пятницу, 10 июля, стоимость барреля Brent упала ниже $42, а цены на WTI ушли ниже $39.

Причиной падения цен являются опасения, что ужесточение карантина в США и ​​других странах из-за роста заболеваемости короновирусом приведет к падению спроса на топливо.