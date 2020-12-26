Трубоукладчик неожиданно покинул стройку "Северного потока-2"

Трубоукладочное судно "Фортуна" в ночь на 26 декабря покинуло исключительную экономическую зону Германии, где проводились работы по достройке "Северного потока – 2".

Об этом сообщает "Интерфакс". Разрешение на строительство в Германии действовало до 31 декабря. Там должны были достроить 2,6 км газопровода на глубине до 30 метров. Как добавляет издание, "Фортуна" двигалась с небольшой скоростью, поэтому можно предполагать, что работы велись.

Официально в компании "Nord Stream 2" никак не объяснили неожиданное возвращение судна. Вероятно, "Фортуна" будет находиться в порте Висмар. С 15 января, согласно сообщению Датского агентства по мореплаванию, "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Газопровод построен примерно на 94% (2300 км из необходимых 2460 км). Из-за санкций США международные компании отказались сотрудничать с проектом. Российский "Газпром" решил достраивать "Северный поток – 2" самостоятельно.

Однако даже если "трубу" удастся завершить, перед ее запуском необходимо получить страховку и сертификат. США уже анонсировали, что под санкции могут попасть и те компании, которые помогут с завершительным этапом запуска. В результате "Северный поток – 2" могут так и не запустить.

Северный поток – 2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Проект "Северного потока – 2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток – 2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока – 2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока – 2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.