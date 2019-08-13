Трамп приготовил для доллара экстремальный сценарий: чего ждать

Президент США Дональд Трамп всерьез обсуждает планы по обвалу курса доллара.

По мнению главы США, дорогая валюта мешает торговле и снижает спрос на американские товары. Об этом пишут "РИА. Новости".

"Трампа беспокоит, что завышенный курс доллара мешает экспорту американских товаров и услуг и усугубляет дефицит торгового баланса, достигший беспрецедентного уровня в 621 миллиард долларов. Если доллар подешевеет, зарубежным покупателям будет выгоднее приобретать американские товары. Это поднимет производство и снизит торговый дефицит", – сказано в материале.

Против этого выступают руководители Федеральной резервной системы. По их мнению, слабый доллар будет мешать восстановлению экономики.

Тем временем Трамп вывел торговую войну с Китаем на новый уровень — Вашингтон обвинил Пекин в манипуляциях с юанем. Президент уверен, что Федрезерв проигрывает китайцам и подрывает конкурентоспособность американских компаний.

По мнению экспертов, пишет издание, если Трамп и ФРС не договорятся о темпах смягчения монетарной политики, президент может потребовать ослаблять доллар в "ручном режиме" самыми экстремальными способами. Например, делая так называемую валютную интервенцию – массово продавая доллар и скупая другие ведущие мировые валюты (евро или иену). Это ударит по курсу доллара.

"У американского президента есть "ядерная кнопка". Трамп может объявить валютную интервенцию чрезвычайной необходимостью и тем самым заставить ФРС продать доллары со своего счета", – предполагает эксперт нидерландской финансовой группы ING Вирадж Патель.

Такое решение маловероятно, но, пишут "РИА. Новости", с учетом того, что Трамп уже ввел чрезвычайное положение для повышения пошлин на китайские товары, его полностью исключить нельзя. А обрушение доллара грозит массой проблем.

"Первым следствием станет обвал доверия к мировой резервной валюте. Мировые центробанки и другие крупные инвесторы, на чьем балансе находятся облигации правительства США объемом шесть триллионов долларов, начнут сбрасывать эти бумаги, резко обострится ситуация с госдолгом и бюджетным дефицитом. За этим последует масштабная рецессия", – сказано в материале.

Дональд Трамп требует, чтобы доллар ослабили

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

А в Украине 18 июля правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента — с 17,5% до 17% годовых. В регуляторе считают, что в 2019-2021 годах экономика Украины будет расти на 3-4%, Также ожидается, что Украина и дальше будет сотрудничать с МВФ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся