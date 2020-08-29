Трамп заявил, что США покупает нефть у России и назвал виновных

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, пожаловался на необходимость покупать нефть в России.

По мнению Трампа, США приходится закупать нефть у России из-за действий демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны. "В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете почему? Потому что губернатор (штата Нью-Йорк Эндрю) Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть", – цитирует американского лидера РБК.

Обращаясь к сторонникам, Трамп спросил, знают ли они, у кого они приобретают энергоресурсы, и сам же ответил: "У России". "Вы не знали? К вам приходит много судов, значительная их часть из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод", – отметил глава Белого дома.

По итогам 2019 года экспорт сырой нефти из России в Соединенные Штаты, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), составил почти $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году. В физическом выражении объем экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн т).

Данные Министерства торговли США показали еще большие объемы нефтяных поставок из России: 51,5 млн барр. (более 7 млн т) в прошлом году таможенной стоимостью $3,4 млрд (рост на 66% к предыдущему году).

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