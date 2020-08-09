Трамп пошел против Конгресса и принял дополнительную помощь в коронакризис: что получат американцы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий работодателям отложить выплату налога на заработную плату до конца года, а также распоряжение о дополнительных пособиях по безработице в $400 долларов в неделю.

Эти решения, связанные с "коронавирусным" кризисом, американский глава принял вразрез рекомендациям Конгресса, передает Daily Mail.

Именно Конгресс имеет исключительное право взимать налоги и выделять средства, однако приказы Трампа претендуют на полномочность в рамках чрезвычайного положения в стране, объявленного в марте в ответ на пандемию.

Указывается, что президент Соединенных Штатов во время пресс-конференции на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси, всего подписал четыре распоряжения, назвав их "избавлением от китайского вируса".

Ранее Трамп раскритиковал решение Конгресса, заявив, что если демократы продолжат блокировать выплаты и налоговые каникулы, он "будет действовать как президент, чтобы оказать американцам помощь, в которой они нуждаются". По его словам, демократы поступили "не просто неразумно, а нелепо".

Американский глава также обвинил демократов в срыве компромиссной сделки по оказанию помощи, потому что "они хотят выручить деньги для ведомств, которые плохо управлялись в течение многих лет".

Журналисты подчеркнули, что президент превратил официальную пресс-конференцию в полу-политический митинг, "развернув залпы" против соперника-демократа Джо Байдена.

Еще один приказ Трампа предусматривает замораживание принудительных выселений, что позволит съемщикам оставаться в своих домах, даже если они не могут позволить себе платежи из-за пандемии.

Президент сказал, что выплаты в $400 в неделю он ввел в действие "без демократов". Он также предложил штатам покрыть 25% затрат на социальную помощь.

Ранее американцы могли получать $600 в неделю, однако срок этой социальной программы уже истек.

На вопрос журналистов, станет ли сокращение дополнительных пособий до $400 долларов "трудностями для миллионов", Трамп ответил: "Ну нет, это не проблема. Это деньги, которые им нужны, это те деньги, которые они хотят, и это дает им отличный стимул вернуться к работе".

"И, как вы знаете, [пособия] были разными, с цифрой в $600 были трудности", – добавил он.

Трамп пояснил, что федеральная надбавка в $600 ставит общий средний размер пособия по безработице выше, чем средняя заработная плата в более чем 30 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американская разведка заявила, что Россия развернула кампанию с дезинформации против бывшего вице-президента Джо Байдена, пытаясь повлиять на исход президентских выборов в США.