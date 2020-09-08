Трамп сделал заявление против РФ из-за Навального и поддержал остановку "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Таким образом американский лидер предлагает наказать Россию.

Такое заявление он сделал на своем брифинге 7 сентября, передает Интерфакс. Кроме того, Трамп в очередной раз возмутился: "Германия заключает соглашение, согласно которому будет платить России миллиарды долларов, а при этом мы должны защищать Германию как раз от России".

"Конечно, да", – сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на то, что случилось с Навальным. Президент США также напомнил, что и в истории с Навальным выступал против этого проекта. "Да вы и не слышали о" Северный поток-2 "до тех пор, пока Трамп не пришел", – заявил он.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся