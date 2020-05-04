Трамп анонсировал "страшное наказание" для Китая за коронавирус: в США готовят ответ

Президент США Дональд Трамп в качестве одной из мер наказания Китая за распространение коронавируса по всему миру планирует повысить тарифы на китайские товары.

"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. (...) И это не шашки, вот что я вам скажу", – заявил он в эфире телеканала Fox News, передает Интерфакс. Президент добавил: "Тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах".

Дональд Трамп

В ответ на вопрос о том, является ли появление коронавируса намеренным или случайным, Трамп сказал, что, по его мнению, Китай "ошибся". "По-моему, они совершили ошибку, пытались ее скрыть. (...) Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру", – пояснил он.

По словам президента, Китай знал, что проблема существует, и "был сбит с толку этой проблемой".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020-го президент США Дональд Трамп подписал с Китаем первую часть торгового соглашения, которое позволило завершить торговую войну. По условиям соглашения, Китай должен купить американские товары и услуги на сумму $200 млрд,