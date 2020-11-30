Сворачивание децентрализации в Украине? Госфонд регионального развития хотят сократить вдвое

В проект государственного бюджета на 2021 год предусмотрено существенное урезание Государственного фонда регионального развития – с 9,4 млрд грн до 4, 5 млрд грн.

Об сообщила в Facebook политический эксперт Алеся Яхно."Одна из цифр в бюджете-2021, на которые обратила внимание, касается децентрализации. С одной стороны, в бюджете более чем в два раза, сокращают Госфонд регионального развития – с 9,4 грн до 4,5 млрд грн", – написала Яхно.

Также, по ее данным, в следующем году у регионов планируют забрать доходы от части налогов. "В частности, более 12% акциза на топливо теперь будет идти в Киев", – отметила експерт.

Информацию о сокращения Госфонда регионального развития на 4,86 млрд грн (-51,9%) также подтвердил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, обнародовав аналитическую справку к проекту госбюджета отношении обеспеченности территориальных общин.

"Экспресс-анализ одобренного вчера правительством проекта Госбюджета на 2021 свидетельствует, что больше всего пострадал Государственный фонд регионального развития", – написал Слобожан на своей странице в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL: