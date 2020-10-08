Субсидии урежут, а проверять будут в три этапа: как украинцам урезали бюджет "на коммуналку"

В Украине бюджет на субсидии в очередной раз урезали – на этот раз еще минус 2,16 млрд грн. Экономическая ситуация ухудшается, количество безработных растет, но при этом помощь на оплату коммуналки сокращают уже третий раз за год.

О том, за счет чего "Слуги народа" урежут "скидку на коммуналку", – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый размер помощи

Скидку урежут для всех, но после карантина. Размер субсидии считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа. В свою очередь обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги.

Этот процент для всех считается индивидуально. До мая этого года для подсчета средний доход на одного члена семьи делили на два прожиточных минимума и умножали на 15%. То, что получится – и есть процент обязательного платежа с совокупного дохода.

С мая 2020 года вместо 15% Кабмин начал считать 20%. Что это значит? Разберем на конкретном примере. По старым правилам семья из трех человек с доходом в 6 тыс. грн должна была платить за коммуналку не больше 900 грн. И если, к примеру, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 и оплатили коммуналку.

По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн. В результате размер субсидии уменьшится на 200 грн, с 1100 до 900 грн.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – комментировал OBOZREVATEL новшество экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Важно! На время карантина Минсоцполитики будет рассчитывать размер по старым правилам (с учетом 15%), однако как только он закончится, субсидии сразу же урежут.

При расчете будут учитывать:

зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей. Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов).

Не будут учитывать:

сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка – 10320 грн;

госпомощь детям-сиротам;

алименты;

проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20270 грн);

компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";

соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Новые проверки в три этапа

Юрист Александр Плахотник поясняет: практика трехэтапной проверки существует в большинстве развитых стран. Украина, фактически, выполнила международные рекомендации (например, условия меморандума с МВФ).

Итак, есть три этапа проверки:

перед назначением выплаты;

во время получения выплаты;

в течение трех лет после отмены выплаты.

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказывают: проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов присылает свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким-вот адресам.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – рассказывают OBOZREVATEL в Минсоце.

Если речь идет, например, о субсидиях, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета.

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;

есть задолженность по коммунальным платежам.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.